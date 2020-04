La réouverture des pépinières et magasins de bricolage est sur la table.

Le Conseil national de sécurité se réunira ce mercredi pour décider de l’évolution des mesures de confinement, mises en place ce 14 mars et actuellement prévues jusqu’au 19 avril. Le gouvernement ne recevra que ce mardi le rapport du Risk Management Group (RMG), décisif dans la prise de décision relative à la pandémie. Il ne fait toutefois guère de doute que le confinement sera prolongé jusqu’au 3 mai. Cette possibilité a été très clairement énoncée par la Première ministre, Sophie Wilmès, lors de sa conférence de presse du 28 mars.

" La date du 19 avril serait trop précoce pour un assouplissement des mesures", a décrété Erika Vlieghe, à la tête du groupe en charge de l ’Exit Strategy . " Le confinement sera prolongé, ce n’est pas le moment de changer de stratégie", a assuré de son côté Marc Van Ranst, chef du laboratoire de l’UZ Leuven.

En effet, la courbe des hospitalisations évolue favorablement depuis plusieurs jours, tout comme le nombre de sorties d’hôpital, mais le rythme n’est pas assez rapide pour imaginer un déconfinement le 19 avril. Le gouvernement craint qu’une seconde vague épidémique ne vienne ruiner les efforts accomplis. La tendance n’est toutefois pas à un renforcement des mesures. Les établissements scolaires ne devraient pas, sauf énorme surprise, rouvrir leurs portes ce 20 avril et resteraient donc fermés au moins deux semaines de plus. Des réouvertures très ciblées et légères sont toutefois sur la table.

"Il y a quelques secteurs qui aimeraient rouvrir leurs portes ", nous glisse une source bien informée. C’est le cas des jardineries, des pépinières et autres magasins de produits horticoles, pour qui il n’y a qu’une seule saison.

En Italie et en France, ces commerces ont pu rouvrir leurs portes il y a plusieurs jours déjà.

Il est aussi question d’autoriser les magasins de bricolage à reprendre leur activité. En effet, de nombreux Belges en chômage temporaire procèdent à des travaux de jardinage. Certains font toutefois remarquer que cette mesure favoriserait les citoyens qui ont la chance de bénéficier d’un jardin, sans prendre en compte ceux qui résident en appartement… Ces points, et d’autres, devront être tranchés par le Conseil national de sécurité. Le discours d’Emmanuel Macron, prévu lundi soir, sera par ailleurs écouté avec attention par les différents partis. Le 12 mars, l’allocution du président français, survenue en pleine réunion du Conseil national de sécurité, avait eu une influence indéniable sur la décision de fermer les écoles belges.

Et après le 3 mai ? Le déconfinement pourrait s’opérer de manière plus rapide, sans toutefois rouvrir les vannes brutalement. Cela dépendra fortement, une nouvelle fois, de l’évolution de la courbe des contaminations.