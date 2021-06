Le vélo électrique, gadget impayable voici quelques années, est devenu un moyen de transport de tous les jours pour de nombreux Belges, surtout dans les grandes villes. Si les ventes augmentaient d’année en année, le confinement du printemps 2020 et les mois qui ont suivi ont vu le marché exploser. Déjà en 2019, on évoquait le nombre de 470 000 vélos vendus sur l’année, dont 51 % étaient des vélos électriques.

Il faut dire que ces vélos ont bien des avantages. Des trajets de plus de 20 ou 30 kilomètres deviennent tout à fait possibles sans effort. De quoi arriver au boulot sans avoir usé toute son énergie. De quoi aussi profiter d’une journée le long des routes et des chemins de campagne, voire découvrir de célèbres montées cyclistes, en Belgique ou ailleurs.

Évidemment, le budget est bien différent d’un vélo mécanique puisqu’il faut compter environ 2 000 € pour avoir un engin correct. Même avec les primes offertes par les régions et certaines communes, c’est un budget. D’autre part, certains employeurs peuvent participer à l’achat ou l’intégrer en tant que véhicule de société.

Mais si la demande est forte et qu’il est parfois difficile de trouver le vélo de ses rêves, La DH et son partenaire Belgocycle s’allient pour une action commerciale. On parle d'une réduction allant de 400 à 600€. En outre, 50 € sont offerts sur votre commande via la livraison à domicile gratuite, en plus de conseils d’un professionnel le jour de la livraison. En plus de cela, les cadres sont garantis à vie. Cela s'ajoute àune garantie de 7 ans sur le vélo et 2 ans de garantie sur tous les composants électriques et la batterie.

