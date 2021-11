Six Belges sur dix sont plus économes qu’avant la crise.

La crise sanitaire et économique que nous vivons touche de nombreuses familles. Et cela se ressent dans les dépenses en tous genres. Une étude menée par Intrum prouve que 60 % des Belges dépensent moins qu’avant la pandémie et visent de plus en plus des achats durables. Cela vaut aussi bien pour l’origine du produit que pour sa réparabilité. " Nos conclusions mettent en lumière la nécessité pour les entreprises de mieux comprendre le ressenti des consommateurs vis-à-vis de l’impact des entreprises sur l’environnement, à savoir leur profil de développement durable. Il ressort de notre enquête que les consommateurs, dont notamment les plus jeunes d’entre eux, exercent une pression sur les entreprises en matière de durabilité, par le biais de leur consommation. En s’impliquant davantage dans le développement durable, les entreprises peuvent limiter les risques et poursuivre leur croissance ", explique Christophe De Boeck, porte-parole de Intrum.