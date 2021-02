Près d’un Belge sur trois possède un ou plusieurs chats, ce qui fait du petit félin l’animal domestique le plus populaire du pays, loin devant le chien, présent dans un foyer sur cinq.

La majorité des chats qu’on trouve dans les familles sont des zinnekes (croisement de plusieurs races).

En 2020, le chat européen (chat commun) était en effet le plus représenté (89 546 individus) selon les données fournies par la plateforme Cat Id. Parmi les chats de race, ce sont les british shorthair (chats caractérisés par leurs grands yeux tout ronds) qui avaient la plus la cote en 2020 (8 241 représentants), suivis des maine coon (un grand chat à poils mi-longs qui a une allure de lion domestique) (5 166), des house cats shorthair, des ragdoll (race de chats aux poils extrêmement doux) (2 006) et des british long hair (1 285).