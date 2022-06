L’Observatoire CBC consacré aux Belges et à leurs assurances publié hier révèle que plus 9 Belges sur 10 sont assurés (94 %). Et, (r) assurant, 86 % des sondés s’estiment bien assurés. Si certains nourrissent cependant le sentiment de ne pas être suffisamment couvert, c’est principalement parce qu’ils ne sont pas couverts pour tous les risques. Il est d’ailleurs interpellant de constater qu’un Belge sur trois ignore partiellement par quelles assurances il est couvert.

(...)