Deux études mondiales se sont intéressées aux pires phobies des êtres humains, des plus communes aux plus étranges. Globalement, la claustrophobie et la trypophobie sont citées dans les 41 pays qui ont participé à cette étude d’experts de PsychicWorld.com. Mais c’est la trypophobie, qui est en fait la peur des trous, qui rassemble le plus de recherches avec 812 150 entrées sur ce site. Les personnes trypophobes se sentent mal devant des images ou objets présentant des trous ou des petits motifs géométriques très rapprochés les uns des autres : une éponge par exemple, un nid d’abeilles ou encore de la mousse de savon. Cette drôle de pathologie serait fréquente puisque 11 % des hommes et 20 % des femmes en souffriraient. Et il semblerait que la Belgique y soit sensible puisqu’elle est la plus nommée de toutes les phobies avec un volume de recherche de 5 250 par mois.

Selon un autre classement mondial calculé par All About Cats, la phobie la plus courante en Belgique est l’agoraphobie (la peur des espaces publics ou des foules), tandis que la phobie la plus inhabituelle est l’ombrophobie (la peur de la pluie). L’étude montre également que la plus grande phobie animale des Belges est l’arachnophobie (la peur des araignées), ce qui est commun à la plupart des pays interrogés, de la Corée au Belarus en passant par le Sri Lanka et le Canada ! En tout, elle remporte plus de 78 % des réponses mondiales !

Un classement où l’on apprend aussi beaucoup de mots inconnus et imprononçables comme l’hippopotomonstrosesquippedaliophobie, qui est la plus étrange phobie au Botswana comme dans 17 autres pays. Il s’agit en fait d’une peur des mots trop longs qui contiennent trop de syllabes ! Les personnes atteintes de dyslexie comprendront…

En revanche, la peur irrationnelle des chats est appelée "ailurophobie" : même si c’est le plus mignon des chatons, la personne concernée fuit de manière totalement déraisonnée. Et la phobie des poulets a pour nom "alektorophobie".

Les phobies les plus grandes dans le monde sont l’agoraphobie, la peur des grands espaces et des foules avec 61,67 % de recherches par mois. Suivie par la xénophobie, la peur des étrangers : 19,17 % des pays la citant comme la phobie la plus recherchée. Il faut la comprendre comme la peur de tout ce qui est étrange ou étranger, et pas seulement des personnes… La claustrophobie termine ce top 3 mondial avec environ 9 % des réponses.