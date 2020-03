Le week-end du 20, 21 et 22 mars est le premier du confinement général. Pour l'occasion, les Belges ont voulu organiser un gigantesque apéro... à distance!

Il y a quelques jours, Thierry Grumiaux, originaire de la province de Liège, a décidé d'organiser un gigantesque apéro virtuel. Le principe était simple: il fallait se photographier avec un verre à la main sur le coup de 19h. Le but ? Passer un moment de convivialité en fêtant une première semaine de lutte contre le Covid-19. Mais surtout, cette initiative visait à remercier le personnel hospitalier qui lutte avec acharnement pour prodiguer aux patients infectés les meilleurs soins possibles.

Ce Liégeois a donc créé un groupe sur Facebook dans lequel chacun pouvait inviter ses amis afin de se joindre à l'aventure. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que cet apéro fut un véritable succès. Des milliers de personnes, de tous horizons ont partagé leurs clichés. Ce samedi, à l'heure d'écrire ces lignes, Plus de 113.000 personnes avaient rejoint le groupe. Un concert public avait même lieu en Facebook live.

Heureux de voir tant d'engouement, l'auteur de l'événement ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. En plus de vouloir organiser un nouvel apéro, il compte bien aider différentes associations qui œuvrent contre la propagation du coronavirus.

"Par où commencer ? Par le plus simple et le plus important, MERCI ! C’était incroyable ce premier apéro, toutes vos publications, vos photos... cela fait du bien. On continue, à chaque fois nous avons soutenu ces personnes qui prennent soin de nous.", confie Thierry sur Facebook, qui a été contacté par de nombreuses personnes pour aller encore plus loin dans la démarche. "Beaucoup d’entre vous m’ont proposé d’aller un peu plus loin en aidant ces personnes. Voici une première association que nous pouvons aider. Chacun est libre bien évidemment. Nous sommes en contact avec plusieurs hôpitaux. Nous approchons des 100.000 membres ... incroyable cette aventure. Je vous fixe rendez-vous vendredi prochain à 19.00 pour le deuxième apéro du confinement. Encore 100.000 fois MERCI".

© FACEBOOK

Sur ce groupe Facebook, la solidarité et la convivialité sont reines. Et c'est vrai que ça fait du bien.