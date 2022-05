Six Belges sur 10 estiment que la Belgique et l’Union européenne dans son ensemble devront être neutres sur le plan climatique d’ici à 2050. C’est ce qui ressort de la dernière enquête nationale sur le climat du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. À cette occasion, 1 500 Belges ont été évalués sur leurs connaissances et leur attitude quant à la question climatique.