Les vacances de Pâques débutent, une fois de plus sans voyages à l’étranger. Comment, de report en report, faites-vous pour vous adapter à la situation ?

"La flexibilité est évidemment primordiale. Pour l’heure, nous comptons sur une levée de l’interdiction des voyages non essentiels à partir du 19 avril. Nous reviendrons alors aux codes couleur des destinations (rouge, orange et vert) et nous suivrons de près les conditions de voyage. C’est sur cette base que nous communiquerons avec les voyageurs. Si la destination est rouge, nous ne pouvons pas vendre de voyages à forfait. Mais bien si elle est orange. À tout moment, il faut tenir compte à la fois de la situation sanitaire et de l’avis de voyage des Affaires étrangères belges, mais aussi des directives des gouvernements de la destination choisie."

Tui vient de lancer quatre nouvelles destinations en Europe pour l’été au départ de la Belgique. Vous recentrez-vous d’office sur l’Europe ?

"Compte tenu actuellement d’une baisse de 60 % des réservations estivales par rapport à 2019, le groupe Tui a réduit sa capacité aérienne pour la haute saison (à partir de juillet) à 75 % de celle déployée en 2019. Mais nos destinations ne seront pas qu’européennes : pour la Belgique, nous en proposons 92 cet été, dont 54 en Europe."

L’an dernier, d’autres tour-opérateurs ont modifié fortement leur offre plutôt que de la diminuer. Qu’en était-il pour vous ?

(...)