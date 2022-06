Seul un Belge sur quatre envisage d’équiper sa maison d’un dispositif de sécurité pour éviter les intrusions durant les vacances.

Après deux ans de restrictions, de couvre-feux et de confinements à répétition, les Belges retrouvent enfin leur liberté et recommencent à prévoir leurs vacances. Près de six Belges sur dix craignent de laisser leur logement inhabité lorsqu’ils partent en vacances, selon une enquête menée par Netatmo, une entreprise spécialisée dans les objets connectés, et l’institut YouGov. Or seulement une personne sur quatre prévoit un système de sécurité, qui pourrait pourtant apporter toute la sérénité voulue.