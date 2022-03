Les Belges ont repris goût à voyager, et les tendances ont évolué.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, 80 % des Belges comptent voyager dans l’année à venir, selon une étude menée par l’ABTO. Une envie qui s’explique par un retour progressif à la normale par rapport à la crise sanitaire, évidemment. Les chiffres retrouvent presque les courbes de 2019, même s’il faudra encore quelques années pour que le secteur retrouve une stabilité et résorbe le trou béant laissé par la crise. "Malgré une augmentation des réservations last minute, on observe par exemple que 80 % de la population belge planifient des vacances en 2022, contre 82 % avant la pandémie, et que le budget moyen du vacancier belge a légèrement augmenté, jusqu’à 1 820 €. Les destinations préférées des Belges ? Les pays européens ont la cote, dont bien évidemment la France qui attire à nouveau de nombreux Belges à travers les six coins de l’Hexagone", a résumé l’ABTO lors de l’ouverture du salon.