Une étude de la Fondation Vinci Autoroutes met en avant les comportements à risques des conducteurs belges.





Conduire en manipulant son GSM reste un geste particulièrement tenace en Belgique. Malgré des sanctions chaque année de plus en plus nombreuses : en 2018, plus de 100.000 automobilistes se sont fait verbaliser pour utilisation du téléphone au volant.

Selon une étude de la Fondation Vinci Autoroutes, relayée par l'Institut Vias, près d'un belge sur trois (31 %) lirait ses mails ou SMS alors qu'il conduit. "Au niveau européen, ce résultat est le pire d’Europe, juste après la Pologne (33%), déplore l'Institut Vias. La moyenne européenne est de 24%. Pourtant, quasi tous les conducteurs (96%) disent que c’est dangereux." © Demoulin

La moitié des conducteurs Belges indiquerait aussi téléphoner avec un système Bluetooth, contre seulement 42% il y a 2 ans. "Bien que ce soit toléré, ce comportement peut distraire le conducteur", assure l'Institut Vias. Le risque d'accident en téléphonant avec un kit main libre serait 4 fois supérieur à une conduite sans téléphone. "Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, plus d’un Belge sur 5 (21 %) continue de téléphoner avec le GSM en main. Ce pourcentage est en légère baisse par rapport à il y a 2 ans (23%), mais la différence avec les Pays-Bas (15%) et la Grande-Bretagne (11%), par exemple, reste considérable."



Un Belge sur 10 aurait ainsi eu un accident ou frôlé l'accident en raison de l'utilisation de son téléphone portable. "Ce chiffre est en nette hausse par rapport à 2018 (6%). Nos voisins français (9%), néerlandais (8%) et allemands (9%) enregistrent de meilleurs résultats que la Belgique."

© belga



Autre facteur aggravant le risque d'accident : le paramétrage du GPS pendant la conduite. Selon d'étude Vinci, un conducteur belge sur deux prendrait la route avant d'ensuite entrer son adresse de destination dans son GPS. Son attention est alors déviée de la route pendant quelques secondes. Lesquels peuvent être fatales. "La aussi, nous faisons moins bien que la moyenne européenne (43%). Il est pourtant préférable d’introduire la destination souhaitée au préalable afin d’éviter un relâchement de l’attention en conduisant", précise l'Institut Vias.

« La densité du trafic augmente toujours plus sur nos routes, confie Karin Genoe, CEO de l’institut Vias. Ça se traduit par une hausse des comportements agressifs et inciviques. Autre point d’attention : la distraction au volant, à l’origine de nombreux (quasi-) accidents. L’usage du GSM mais aussi le paramétrage du GPS pendant la conduite sont des sources d’inattention. Ces deux phénomènes, en augmentation, mériteront une attention accrue au cours des prochains mois afin de sensibiliser les conducteurs aux dangers qu’ils représentent. »

© belga



Enfin, près de 7 conducteurs belges sur 10 ne lèvent pas le pied à proximité des travaux routiers. "Non seulement nous sommes les pires élèves en la matière mais en plus, ce pourcentage est encore en hausse par rapport à 2017 (+4%). Un accroissement des contrôles semble donc tout à fait indispensable."

"Les Belges ont tout de même une bonne réputation en Europe"

Les conducteurs belges sont sévères avec eux-mêmes : 21% d’entre eux se donnent au moins un qualificatif négatif. C’est le pourcentage le plus élevé de tous les pays interrogés. Malgré cette autocritique, ils ont une bonne réputation aux yeux des autres conducteurs européens. 45% des conducteurs étrangers nous attribuent au moins 1 adjectif positif. 18% des Européens taxent les conducteurs belges de courtois et 17% de calmes.