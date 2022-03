Les nouvelles sont mauvaises à bien des niveaux, sauf quand on regarde le ciel. Depuis plus de deux semaines, le soleil a été omniprésent, à l’exception de quelques heures. Le thermomètre remonte aussi petit à petit, et cela a au moins le mérite de remonter le moral des Belges. Le hic, c’est que ce beau temps ne concerne pas que la Belgique, mais aussi une bonne partie de l’Europe. Cela veut dire aussi que les chutes de neige sont bien rares ces dernières semaines à la montagne. Il suffit de demander à ceux qui ont passé les dernières vacances de Carnaval au ski ce qu’ils ont pensé des conditions de glisse...