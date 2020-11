Les Belges veulent plus de solidarité: . "Le Flamand pense la même chose que le Bruxellois et le Wallon"

Société

Belga

Les Belges sont en demande d'un monde plus solidaire et plus durable dans le contexte de la pandémie de coronavirus, ressort-il d'un sondage réalisé par Ipsos à la demande du CNCD 11.11.11 en collaboration avec la RTBF et Le Soir, qui en fait l'écho dans ses pages lundi.