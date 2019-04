Choisir le bon tempo pour carburer à l’expresso

"Pris au lever, le café fait doublon avec le cortisol, carburant naturel, qui est sécrété en grande quantité au réveil", explique le médecin. Mieux vaut siroter une tasse de café entre 11 h et midi, quand le cortisol est au plus bas, pour profiter d’un regain d’énergie. Et ne pas dépasser 6 tasses par jour pour conserver ses bénéfices santé (diminution des risques d’AVC, d’infarctus, de diabète de type 2 notamment), moins si on a tendance aux hémorroïdes ou à l’hypertension car il augmente la pression au niveau des veines.

