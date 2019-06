De plus en plus de propriétaires de chiens décident d’emmener leur petit animal avec eux en vacances, quitte à ce que celui-ci doive prendre l’avion. Si vous êtes dans ce cas et que vous possédez un bouledogue, sachez que si vous comptez prendre un avion de la compagnie Brussels Airlines, vous devrez signer une décharge de responsabilité, que l’animal voyage en soute, en cabine ou par fret.

