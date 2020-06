Une visioconférence a été organisée mardi midi par la ministre de la jeunesse Valérie Glatigny (MR), avec les parents à l’initiative d’une pétition réclamant l’élargissement des bulles de 50 enfants pour les camps scouts, des représentants des fédérations des scouts et guides et la présidente du Groupe d’experts en charge de la sortie de la crise sanitaire (GEES), Erika Vlieghe, docteur en épidémiologie à l’Université d’Anvers.

La ministre avait rédigé, avec ses collègues néerlandophone et germanophone et les experts sanitaires, un protocole pour l’organisation des camps d’été. "Des camps essentiels pour le bien-être psychologique et social des jeunes qui ont besoin d’interactions pour leur développement." Si les Fédérations de jeunesse, qui avaient été consultées, ont donné leur feu vert, des parents et des responsables d'unité contestaient la limitation des camps à 50 enfants, alors que de nombreuses sections de scouts et guides dépassent ce nombre.

Sens des responsabilités

La réunion a été l’occasion de répondre aux questions des parents, indique le cabinet Glatigny.

Il a été rappelé que le nombre de 50 enfants par bulle, inscrit dans un arrêté ministériel, obéit à une logique sanitaire. Le protocole prévoit aussi que pour l'organisation des camps, identique dans tout le pays, il faut éviter le contact entre les bulles. Si toutefois, pour des raisons impérieuses, un contact entre bulles était nécessaire (par exemple, visite d’un enfant chez le médecin, soins après un accident, etc.), les règles de distanciation sociale doivent être appliquées.

Valérie Glatigny a tenu à saluer le sens des responsabilités des fédérations et mouvements de jeunesse qui s’engagent à répondre aux questions des parents, et mettent tout en œuvre pour que les enfants et les jeunes profitent au maximum de leur camp dans les circonstances actuelles.