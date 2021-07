Je n’ai jamais eu autant d’amis qui se sont casés ou recasés que ces derniers mois, note Stéphane, 43 ans, p our ma part, ce n’est pas faute d’avoir envie mais je suis encore célibataire et j’avoue que je me sens plus seul encore à l’approche des vacances ", se lamente ce Bruxellois habitant à Jette. Il a le sourire de l’humour mais l’envie d’en découdre pendant les vacances "sans trop savoir comment s’y prendre". En vrai comme en virtuel. "Comme pour le boulot, on se rend compte que le présentiel, ça a du bon", rigole-t-il encore, "même si je ne vais pas lâcher mes profils sur les applis de rencontre". Stéphane fait partie des 53 % de Belges célibataires à espérer faire de nouvelles rencontres cet été.