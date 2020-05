Centres commerciaux : rush ou pas ce samedi ? "Dans tous les cas, on est prêts", quitte à fermer les toilettes © Belga Société03:37 J.Br.

Que ce soit du côté du Westland Shopping Center d'Anderlecht, des Grands Prés à Mons ou encore de la Médiacité à Liège, on ne s'attend pas à un afflux de clients incroyable ce week-end.

Depuis quelques jours, les grands centres commerciaux du pays ont rouvert leurs portes mais les moins que l'on puisse dire, c'est que cela passe dans le calme. Contrairement à certaines grandes enseignes comme Brico ou Action qui ont été prises d'assaut dès leur ouverture, l'affluence des centres commerciaux n'est pas comparable aux habitudes d'avant la crise sanitaire. Et si ce samedi, qui sera le premier depuis le début du déconfinement, changeait la donne? Du côté des responsables, on ne s'attend pas un rush mais si tel devait être le cas, des mesures sont déjà dans les cartons pour assurer la sécurité de tous les clients. Petit tour d'horizon au sein des grands centres commerciaux wallons et bruxellois.