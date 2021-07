Au printemps dernier les refuges pour animaux de Wallonie ont été invités, comme chaque année, à communiquer leurs chiffres de l’année précédente aux autorités régionales. Et 93 des 112 refuges agréés par la Région ont joué le jeu et communiqué leurs données. La DH a pu se les procurer en exclusivité.

On y découvre notamment qu’en 2020 les refuges wallons ont pris en charge 7 270 chiens : 3 205 d’entre eux ont été trouvés errant sur la voie publique, 3 850 ont été abandonnés dans un refuge par leurs propriétaires et 215 ont été saisis par les autorités lors d’un contrôle. D’autre part, 1 897 chiens ont pu être rendus à leur propriétaire, 49 sont malheureusement décédés de mort naturelle et 247 ont été euthanasiés pour diverses raisons.

Tous ces chiffres étaient nettement plus élevés en 2019. Il y a deux ans, ce ne sont pas 3 850 mais bien 5 642 chiens qui avaient été abandonnés dans les refuges. Par ailleurs, les refuges ont enregistré l’adoption de 55 464 représentants de l’espèce canine en 2020 contre 7 232 en 2019.