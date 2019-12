Que faisiez-vous le mardi 1er octobre dernier, vers 8h du matin ? Comme des dizaines de milliers d'automobilistes, il y a des chances que vous vous soyez retrouvé dans des embouteillages en vous rendant au boulot. Ce jour-là, notre pays a en effet connu son jour le plus embouteillé de l'année avec pas moins de 477 kilomètres de bouchons cumulés. Une semaine plus tard, rebelote avec, cette fois-ci, "seulement" 472 kilomètres de bouchons cumulés, selon le dernier baromètre de Be-Mobile, une société qui entend aider les gestionnaires de trafic à rendre celui-ci plus fluide et sûr.

Le mois d'octobre fut d'ailleurs le plus problématique en la matière avec quatre jours parmi le top 10 des jours les plus embouteillés de l'année. "Si l’heure de pointe du matin du 1er octobre a été la plus chargée, on ne note toutefois pas de chiffres records en comparaison avec les années précédentes. Par exemple, le 2 mars 2018, des précipitations hivernales avaient provoqué plus de 590 km de bouchons."

Comme souvent les plus longs kilométrages sont imputables aux mauvaises conditions météo.

Comme toujours, les plus longs kilométrages totaux d’embouteillages sont principalement imputables aux mauvaises conditions météo. Neuf des dix jours les plus problématiques sont liés à des conditions pluvieuses. Et le dernier ? A des chutes de neige qui avaient impacté l'ensemble du pays, le mercredi 30 janvier.

© Be-Mobile



"Les conditions hivernales et la pluie provoquent presque systématiquement au moins 300 km de bouchons aux heures de pointe, confient les responsables de l'étude, chez Be-Mobile. Elles aggravent les embouteillages structurels parce que les conducteurs s’adaptent aux plus longues distances de freinage et ont une mauvaise visibilité lorsqu’il pleut ou neige, mais également parce qu’il se produit alors davantage d’accidents. Il a plu à verse en octobre 2019 : le mois affiche une pluviométrie 40 % supérieure à la normale, ce qui se reflète dans les chiffres."

Moins d'embouteillages en 2019

Selon les statistiques de Be-Mobile, le nombre d'heures perdues dans les embouteillages a diminué en 2019. On a ainsi perdu 2870 heures dans les embouteillages cette année, contre un peu plus de 3000 en 2018. "C'est la première fois depuis 2015 que ceux-ci diminuent." Toutefois, il y a lieu de différencier les bouchons structurels des embouteillages exceptionnels. Les premiers sont ceux qui se produisent de manière régulière, tous les matins, et varient entre 100 et 250 kilomètres selon la période de l'année. Les autres sont généralement dus à des accidents. Et si l'on constate une baisse globale des embouteillages, c'est essentiellement dû à une diminution des bouchons exceptionnels. "Les bouchons habituels sont malheureusement plus importants en 2019 que lors des années précédentes."