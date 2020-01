En matière de maltraitance animale, les années passent et se ressemblent hélas. Malgré le travail de titan effectué par les refuges et par les régions en matière de prévention, de nombreux animaux continuent à être victimes de maltraitance et de négligence.

L’année dernière, pas moins de 1 546 plaintes ont été adressées à l’Unité wallonne du Bien-être animal (UBEA). Ces plaintes ont donné lieu à 160 avertissements, à 128 procès-verbaux et à 62 saisies. En tout, ce sont pas moins de 618 animaux qui ont été saisis en Wallonie l’année passée.

(...)