Les chocolatiers qui souhaitent rappeler leur existence à l'approche de la fête de Pâques, d'un intérêt crucial pour eux, peuvent s'inscrire sur la plateforme en ligne "Pas sans mon chocolat".

L'outil doit ensuite permettre aux consommateurs de repérer les artisans chocolatiers près de chez eux. Tous les chocolatiers du pays peuvent rejoindre la nouvelle plateforme, développée par Callebaut, l'un des plus importants fournisseurs de chocolat en vrac en Belgique.

Les commerçants sont invités à préciser les services qu'ils proposent (livraison à domicile, commande en ligne et/ou enlèvement en magasin) afin de permettre au grand public de savoir comment ils pourront reprendre leurs friandises.

"Pâques est l'une des périodes les plus chargées de l'année pour nos chocolatiers, et peut pour certains représenter jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires annuel. De nombreux chocolatiers s'y préparent depuis plusieurs semaines. D'autres festivités telles que la fête des mères et des pères sont également à venir. En rejoignant cette plateforme, les artisans chocolatiers peuvent rester en contact avec leurs clients en cette période de distanciation sociale, et les Belges peuvent continuer à apprécier les œufs de Pâques et le chocolat belge", a indiqué Kristof Bastiaens, directeur commercial Barry Callebaut Gourmet Benelux.

Plus de septante chocolatiers belges étaient déjà inscrits vendredi sur la plate-forme. Leurs collègues de sept autres pays auront aussi l'opportunité d'y figurer.