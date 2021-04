Reprise des métiers de contact, clap troisième. Après une fermeture d’un mois, la troisième en un an, le secteur va pouvoir reprendre le travail. Une bonne nouvelle, certes, mais l’euphorie n’est plus vraiment présente à la longue. " Je suis heureuse, mais aussi un peu lassée car il y a cette peur de devoir refermer dans quelques semaines sans qu’on comprenne vraiment pourquoi, explique Elvira, patronne d’un salon de coiffure à Wavre. Plusieurs études montrent qu’il est prouvé que notre secteur n’est pas responsable de beaucoup de contaminations, mais on vise toujours les mêmes secteurs. "