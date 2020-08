Vert, jaune, orange ou rouge, des règles claires ont été élaborées pour chaque code, en fonction de la situation épidémiologique. En cas de code orange, par exemple, le public n'est plus autorisé à assister à une activité sportive en intérieur et les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles, sauf dans les piscines.

Actuellement, le code jaune est d'application.