On s’en souvient, la crise sanitaire a pris de court toutes les compagnies aériennes. Au niveau belge, on a ressenti la différence entre les tour-opérateurs, encadrés par une loi obligeant de délivrer des bons à valoir spéciaux durant quelques mois, et les compagnies aériennes qui n’ont pas été tenues dans le même cadre. Cette semaine, un rapport de la Cour des comptes européenne pointe du doigt certains agissements. " Notre rapport indique que les droits des passagers aériens n’ont pas été garantis dans l’UE pendant la pandémie de Covid-19. Juridiquement, les compagnies aériennes sont tenues de rembourser les passagers en cas d’annulation du vol. Mais nombre d’entre elles ont obligé leurs clients à accepter des bons à valoir à la place, ce qui n’est pas légal. Les auditeurs de l’UE soulignent également que les compagnies aériennes et les tour-opérateurs ont reçu dans le même temps des milliards d’euros d’aides d’État, sans que cela ne soit subordonné au remboursement des voyageurs ", relève notamment l’instance européenne.