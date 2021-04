Je ne comprends pas !" Le ton est calme mais on sent qu’à l’intérieur, ça bouillonne. Charles Gardier, député wallon MR et cofondateur et organisateur des Francos de Spa, se contient lorsqu’on évoque avec lui les fameux concerts-test dont on devait voir la couleur fin mars. Nous sommes le 10 avril et… toujours rien. La faute au Codeco, comprend-on. Une décision passée inaperçue lors de l’annonce du dernier train serrant à nouveau la vis pour lutter contre le virus. Le comité de coordination a tout simplement décidé de reporter le sujet à une date ultérieure. "Une date ultérieure, c’est quand ?", s’agace-t-il, estimant qu’il y a urgence à mettre en œuvre des événements de ce type. Une claque pour le secteur culturel et pas que lui.

Pourtant, tout semblait sur de bons rails. Dans la foulée du Codeco du 5 mars, Charles Gardier, le centre culturel de Spa, le groupe liégeois Ykons et l’Université de Liège avaient émis l’idée d’organiser un concert-test afin de recueillir des données scientifiquement analysables et comparables pour permettre aux autorités de décider sur une base objective quel sort réserver à la culture...