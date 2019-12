On a tous vécu ça, ronger son frein derrière un conducteur manifestement peu à l’aise au volant et roulant extrêmement lentement, par exemple, sur une chaussée à deux bandes seulement et, évidemment, avec une belle ligne blanche continue en son milieu ! Comment garder son sang-froid alors que, dans le rétroviseur, la file de voitures s’allonge, avec, en prime, quelques coups de klaxon et autres appels de phares derrière vous?

(...)