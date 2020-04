En plein confinement, les conducteurs sont moins nombreux, mais ont le pied plus lourd.

Il y a ce que les conducteurs sondés par Vias, l’institut expert en matière de sécurité routière, déclarent. Et il y a ce que les données récoltées par des appareils de mesure de la vitesse traduisent. Et c’est très différent.

Début avril, l’immense majorité (97 %) des conducteurs interrogés par Vias disaient "ne pas rouler plus vite qu’avant la période de confinement". L’institut lui-même nuançait ces déclarations parce que, "sur la base des données collectées par les systèmes de navigation des voitures, on remarque que les vitesses moyennes pratiquées par les conducteurs ont augmenté de 6 % sur les longs trajets et de 8 % dans les rues de Bruxelles".

