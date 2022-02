Pour certains couples, les confinements étaient l'occasion d'enfin passer plus de temps ensemble. Pour d'autres, ces longues semaines enfermés à deux les ont poussés vers le divorce. Les notaires et tribunaux font le point et livrent leurs chiffres à nos confrères du journal Moustique

Au printemps 2020, on a d'abord craint que le confinement ne provoque un boom des divorces. L’été dernier, les premiers chiffres fournis par le Registre national pour l’année 2020 montraient ainsi une diminution de près de 25 % des mariages et une hausse des procédures de divorce de plus de 12 %. “C’est surtout le premier confinement qui a été le plus critique pour les mariés belges, analyse Renaud Grégoire, notaire en province de Liège, pour le Moustique. On a vraiment senti que le lockdown avait créé des tensions au sein des couples car les conjoints se sont subitement retrouvés nez à nez alors qu’ils avaient plutôt l’habitude de se croiser. Beaucoup de couples habitent sous le même toit mais, en réalité, plutôt l’un à côté de l’autre que l’un avec l’autre.”

Mais les chiffres globaux pour l'année 2020 ne montrent finalement pas d'augmentation des divorces, plutôt une petite diminution de 5%, ainsi qu'une diminution des mariages de 26%. Les chiffres du mois de juin ont en fait été faussés par un effet de rattrapage, mais ce n'est pas la seule explication : “Plusieurs éléments peuvent expliquer cette tendance à la baisse, analyse Renaud Grégoire. D’un point de vue statistique, d’abord, il y a un recul des divorces parce que de moins en moins de gens se marient. Beaucoup de jeunes n’officialisent plus leur union, des divorcés ne se remarient plus. C’est une première explication sociétale. Ensuite, nos chiffres ne concernent évidemment que les divorces par consentement mutuel devant notaire et on constate que de nombreux couples ne choisissent plus cette procédure.”

Moins d'infidélité ?

Selon le notaire interrogé, ce recul des divorces pourrait aussi s'expliquer par le contexte sanitaire qui fait qu'il y a moins d'occasions de commettre un adultère. Sans boîtes de nuit ni fêtes, difficile de rencontrer quelqu'un. “De nombreux ­couples ont aussi reporté leurs projets de vacances l’année dernière. Et les notaires le constatent chaque année, il y a davantage de demandes de divorce en septembre et octobre à la fin des congés d’été. Parce que les vacances ont exacerbé les problèmes des couples ou parce que l’un des conjoints a été infidèle. C’est un moment où on lâche un peu la bride, explique encore le notaire.