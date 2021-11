La justice de paix a traité en 2020 un peu plus de 70 % de dossiers en plus qu’en 2015.

Parmi les nombreux soucis du quotidien, les conflits de voisinage sont sans doute ceux qui empoisonnent le plus la vie des citoyens. Entre un chien qui aboie à toute heure du jour et de la nuit, une haie mal entretenue, un arbre trop grand qui fait de l’ombre au voisin, un problème de stationnement ou une fête qui affole les décibels et empêche les voisins de dormir à 3 h du matin, les sources de conflits peuvent être aussi nombreuses que variées.

Et certaines peuvent avoir des conséquences particulièrement désastreuses.