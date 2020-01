Les jardins et terrasses peuvent se transformer en refuge pour les oiseaux, à condition de respecter certaines règles.

Il n’y a pas que les populations d’oiseaux des champs qui battent de l’aile. Les oiseaux des jardins ne sont pas non plus au sommet de leur forme. Les opérations annuelles de comptage de Natagora révèlent en effet le déclin de plusieurs espèces. Le comptage de février dernier confirmait le déclin des populations d’accenteurs mouchets, de tourterelles turques et de moineaux domestiques. Selon ce comptage toujours, les merles noirs n’ont jamais été si peu nombreux que l’année passée et les espèces forestières comme les bouvreuils et les mésanges à longue queue accusent également un déclin.

Face à ce défi immense, Natagora propose une série de pistes pratiques que chacun peut appliquer chez soi pour faire de sa terrasse ou de son jardin un refuge pour oiseaux. "Pour les animaux, votre jardin, jardinet ou terrasse constitue un habitat vital, surtout dans les centres urbains. En laissant un peu de place à la nature, vous aurez à coup sûr davantage de petits visiteurs. En diversifiant la flore de votre jardin, vous offrez des fruits, des graines et un refuge pour les oiseaux et vous attirez aussi des insectes et araignées qui attireront des oiseaux à leur tour ", résume l’association.

En hiver, un coup de pouce supplémentaire est le bienvenu. Pour bien nourrir les oiseaux, Natagora recommande de varier l’alimentation proposée : limiter les féculents et prévoir des graines et des pommes. Les boules de graisse ne doivent être utilisées qu’en hiver. L’idéal est de les suspendre à une branche souple à l’abri des souris et des rats. L’association recommande d’éparpiller la nourriture à plusieurs endroits afin d’attirer des espèces variées.

Si vous souhaitez placer une mangeoire dans votre jardin, placez-la assez loin des fenêtres afin d’éviter les collisions mortelles entre les oiseaux et la vitre. Après l’hiver, n’hésitez pas à placer des nichoirs, où les oiseaux pourront élire domicile pendant la saison des amours. Pour plus de conseils, vous pouvez commander des brochures en format papier ou PDF sur le site de Natagora.