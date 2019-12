Passer de la forêt au salon peut se révéler délicat.

Au moment d’acheter son sapin de Noël plusieurs questions se posent. Il y a évidemment le prix (voir par ailleurs), mais aussi la qualité du produit acheté. Troisième plus gros producteur de sapins en Belgique, Jonathan Rigaux connaît son sujet. " Le premier conseil que je donnerais est de mettre les producteurs belges en avant et de miser sur la pastille collée sur les sapins produits de manière écoresponsable, sourit-il. De manière générale, il faut se tourner vers les pépinières pour être sûr de trouver un sapin de qualité. Vous aurez affaire à un professionnel qui connaît le domaine et qui est bien approvisionné. Il faut se méfier des vendeurs à la sauvette car on ne connaît pas la provenance de leurs sapins. "

Il faut aussi bien choisir le type de sapin, avec ses qualités et ses défauts. " Le nordmann est devenu la référence en Belgique et représente 85 % des ventes. Le gros avantage, c’est qu’il ne perd pas ses épines, au contraire de l’épicéa. Au total, on retrouve six espèces de sapins chez les producteurs belges. "

Et pour le conserver le plus longtemps possible, il y a aussi une marche à suivre. " L’erreur à ne pas commettre, c’est d’acheter son sapin et de le placer directement dans le salon. Je conseille toujours de l’ouvrir d’abord dans une pièce plus fraîche, comme un garage ou une cave, et de l’y laisser pendant 48 heures avant de le mettre dans le salon. Il aura le temps de sécher plus lentement et tiendra plus longtemps. "

On peut aussi couper la base du sapin après quelques jours. " Comme pour les fleurs, on peut couper le tronc sur 2 centimètres et le mettre dans un fond d’eau. "

Et les astuces comme l’utilisation de laque pour fixer les épines ? " Pour un nordmann, cela ne sert à rien puisqu’il ne perd pas ses épines. La laque peut agir comme une colle sur les épicéas mais il est plus judicieux de suivre les conseils précités car cela retardera de toute façon la chute des épines. "

Enfin, pour les décorations, chacun ses goûts !