Entretenir un palais vénitien est tout un sacerdoce qui nécessite des moyens financiers plus qu’importants. Ca’D’Oro, Ca’Pesaro, Ca’Foscari et plus récemment le Palazzo Grassi qui abrite des expositions temporaires de la fondation Pinault sont les plus connus, prisés et visités.

Il y a aussi Ca’Rezzonico sur le Grand Canal dans le quartier de Dorsoduro qui vaut amplement le détour. Il est aujourd’hui un musée de la ville consacré au XVIIIème siècle. Sa construction s’est achevée en 1756. Il compte trois étages. C’est la famille patricienne Rezzonico qui permit l’achèvement du chantier. L’un de ses membres Giambattista fut élu pape Clément XIII. Il n’y a plus de descendant de la famille depuis 1810 mais le palais en a gardé le nom.

En 1837, le palais est acquis par le comte de Ladislao Zelinsky. En 1906, son nouveau propriétaire le peintre Robert Browning Barrett le vend au comte Lionello von Hierschel Minerbi qui grille la politesse ni plus ni moins qu’à l’empereur allemand Guillaume II.