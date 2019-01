Depuis sa mise en ligne le 12 janvier, elle a déjà collecté plus de 300.000 vues et suscité de nombreuses réactions variées. "Je voudrais vraiment que les gens puissent prendre conscience grâce à cette vidéo que tous les musulmans ne sont pas à mettre dans le même sac (ni les non-musulmans d'ailleurs). Il y a beaucoup de belles réactions, y compris dans l'expérience sociale elle-même, où des musulmans sont intervenus pour défendre le couple", explique Jonathan Lambinet, du collectif qui mène des expériences sociales visant à "rassembler les gens autour de bonnes valeurs".



Les commentaires, parfois très tranchés, côtoient ceux prônant l'ouverture et le vire-ensemble. "Comme nous nous en doutions, nous avions beau essayer de tourner la vidéo dans le meilleur sens possible, nous avons certains commentaires qui ne permettent pas la discussion: 'c'est écrit dans le coran que c'est interdit. Point.' OU 'les arabes sont tous pareils. Point.' ", commente le Youtuber. "Heureusement, dans environ deux tiers des cas, les commentaires sont ultra positifs et prônent l'ouverture. C'est d'ailleurs sur ce point que j'aimerai insister".

"Peu importe si on ne peut pas rassembler 100% des gens sur ce thème, nous avons au moins suscité le débat et la réflexion chez toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qu'il le veuille ou non. 'Appliquer ses croyances à soi-même et pas aux autres' est pour moi le socle commun que nous partageons avec la majorité des musulmans", pousuit-il.



"Chose importante pour nous également dans la vidéo; nous voulions que chacun puisse se retrouver dans au moins une partie des propos de la vidéo, c'est pour cela que nous avons également fait appel à un imam dans la vidéo", justifie enfin Jonathan Lambinet.