Jeudi midi, les acteurs de l’enseignement et la ministre de l’Éducation Caroline Désir se sont à nouveau réunis pour discuter des mesures énoncées à l’issue du Comité de concertation. À l’issue de la rencontre, la ministre a publié une circulaire visant à officialiser les dernières décisions en matière d’enseignement pour les trois prochaines semaines.

Le texte confirme ainsi la décision du Comité de concertation de suspendre les cours en présentiel dans l’enseignement primaire et secondaire ordinaire et spécialisé du lundi 29 mars jusqu’aux vacances de Pâques. Les examens et épreuves de qualifications qui étaient prévus peuvent toutefois être organisés.

Pendant cette période, l’enseignement à distance est suspendu mais les équipes d’enseignants doivent rester disponibles pour les élèves qui auraient besoin d’un soutien à distance.