Il y a un an et demi, à l’orée du premier confinement dû au Covid, personne ne s’attendait à ce que nos vies changent aussi sûrement et aussi longtemps. Pourtant, déjà en avril 2020, la mutualité libre Partenamut avait vu "les demandes d’aide psychologique augmenter de façon importante parmi le tiers des Bruxellois et le 1/5e des Wallons qui forment nos affiliés", se souvient Alex Parisel, le CEO de Partenamut.

Or, alors que traditionnellement, ce sont davantage les 35/45 ans qui vont chez un psy, "on a pu voir que les 18/25 ans y avaient eu recours aussi, dès le début. Ensuite, des études sont sorties, mettant en évidence que les jeunes exprimaient largement un mal-être sans pour autant savoir le calmer". Soudain, on prenait conscience que la santé mentale des jeunes gens était un vrai problème sociétal. "C’est clair, les demandes de soins psychologiques chez les 18/29 ans explosent."