Les posts des influenceurs, blogueurs, youtubeurs et copains ont des conséquences directes sur l’estime de soi des préadolescents. Dès leur plus jeune âge, ils sont entourés par le culte de la célébrité avec lequel il est difficile de rivaliser et qui peut avoir un impact négatif sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et sur leur confiance corporelle ! L’influence des célébrités est omniprésente, que ce soit dans les magazines de mode, les réseaux comme Twitter et Snapchat ou encore la téléréalité et les images retouchées. Comment les jeunes Belges gèrent-elles tout cela ? Tant bien que mal d’après les chiffres de l’enquête du "Project Dove de l’estime de soi". Depuis plus de 15 ans, la marque cosmétique crée des campagnes et soutient des actions d’associations pour armer contre les idéaux de beauté irréalistes toujours et encore colportés aujourd’hui et les stéréotypes de genre. Et notamment auprès des petites et jeunes filles.