Sexting. Condensé de "sex" et de "texting".

Un Belge sur trois s’est déjà essayé à cette pratique. Et ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes. Selon une enquête flamande réalisée en 2018, 12 % des jeunes de 12-18 ans déclarent avoir pris une photo à caractère sexuel d’eux-mêmes au cours des deux derniers mois et l’ont envoyée à quelqu’un. Messenger, Snapchat, Instagram, WhatsApp… sont autant d’applications qui laissent libre cours à cette pratique.

(...)