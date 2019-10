Depuis 13 ans, Martine (*) travaille dans un call center situé dans le Hainaut. Et depuis toutes ces années, c’est la seule à être restée dans l’entreprise. Non sans mal. "J’ai pu tenir car je suis passée à mi-temps il y a quelques années. Mais je constate depuis cette période que les conditions de travail et la pression se sont totalement dégradées, ça devient insupportable", lance-t-elle.

(...)