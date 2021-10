Donne dalmatien contre bons soins", "portée de chatons à donner à Liège", "je cherche quelqu’un pour reprendre ma chienne car je n’ai plus le temps de m’en occuper"… Sur Facebook, les annonces mettant en relation les propriétaires d’animaux et les potentiels acquéreurs se multiplient à vue d’œil, au grand dam des responsables de refuges pour animaux abandonnés ou maltraités. Il suffit en effet parfois d’un simple commentaire pour se retrouver propriétaire d’un animal dont on ne sait rien ou presque. Et pour les propriétaires peu consciencieux, ces groupes permettent de se débarrasser d’un animal sans avoir à passer par un abandon officiel.