Suite à la dégradation de la situation épidémiologique belge, le Comité de concertation s'est réuni en urgence ce mercredi 24 mars afin de prendre davantage de mesures sanitaires.

Un lockdown strict a été prôné par les membres du GEMS. Ces derniers, qui ont remis un rapport à Pedro Facon, le commissaire Corona, demandaient notamment la fermeture des écoles.

Leur demande a été bien entendue par les autorités qui ont décidé de privilégier les cours à distance du 29 mars au 19 avril. Toutefois, les écoles maternelles resteront ouvertes du 29 mars au 2 avril inclus. Pour les élèves de primaire et de secondaire, les cours en distanciel seront favorisés. L'organisation d'éventuels examens reste possible, assure le Fédéral.

Entre le 29 mars et le 2 avril, une garderie est prévue pour les enfants dont les parents exercent des fonctions où le télétravail est impossible et pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de garder les enfants. Les cours reprendront entièrement en présentiel après les vacances de Pâques, le lundi 19 avril, "si possible", indique le Premier Ministre.

Les camps de jeunes et activités parascolaires restent autorisées, mais uniquement pendant les vacances de Pâques, par groupe de 10 maximum et sans nuitée.

En suspendant les cours en présentiel une semaine avant les vacances de Pâques, l'objectif des autorités est de pouvoir retrouver les écoles en présentiel complet dès le lundi 19 avril, une semaine avant la fin du lockdown de quatre semaines qui a été décidé ce mercredi matin.

"Il n'y aura plus d'enseignement en présentiel dans les écoles primaires ainsi que dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur. Les écoles gardiennes restent ouvertes. L'objectif est de rouvrir les écoles en présentiel à partir du 19 avril", a commenté Alexander De Croo durant la conférence de presse qui visait à annoncer publiquement ces mesures.

Le premier ministre a ensuite expliqué ce qui a motivé les autorités à prendre ces décisions. "Nous voyons que les taux de contamination parmi les jeunes sont très élevés et les enfants contaminés contaminent leurs parents qui peuvent contaminer encore d'autres personnes, comme par exemple les grands-parents. Ceux-ci sont souvent ceux qui aboutissent dans les hôpitaux. Ce tampon de la période pascale va nous permettre d'inverser cette tendance. Cette méthode est celle que nous avons utilisé pendant les vacances d'automnes que nous avons prolongées d'une semaine. Cela nous avait permis de mieux contrôler la situation", a-t-il dit.

Précisons encore que les crèches restent également ouvertes.