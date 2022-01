Les assouplissements dans les écoles concernent principalement l’enseignement maternel et primaire. Si jusqu’ici une classe était fermée dès que 2 cas positifs étaient confirmés, à partir de la rentrée, elle ne sera fermée que si 4 cas positifs sont confirmés (ou 25 % de la classe). En cas de fermeture, une classe ne serait plus mise en quarantaine pendant 7 jours, mais 5.

Le port du masque est par contre maintenu pour les enfants à partir de 6 ans, tout comme les mesures d’hygiène, les gestes barrières, l’aération des classes et les mesures de CO2. De plus, si un élève a un contact à haut risque en dehors de son foyer, il peut continuer à aller à l’école mais quand ce contact a lieu au sein du foyer, il doit rester en quarantaine. Et au niveau du testing, les autorités recommandent d’effectuer un autotest par semaine.