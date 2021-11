Il existe des règles très strictes en matière de gratuité scolaire. Ainsi, aucune école ne peut forcer des élèves à participer à un voyage scolaire payant.

"L’Institut de la Providence de Wavre présente la participation à une retraite comme obligatoire. En réalité, une école ne peut pas imposer à un élève de participer à un voyage scolaire. Les écoles doivent même envisager la mise en place d’un projet alternatif à la destination des élèves qui ne souhaitent pas partir", explique Maxime Michiels, chargé d’études à la Ligue des familles.

Une école n’a pas non plus le droit de refuser l’accès à un voyage scolaire à un élève qui n’aurait pas les moyens de partir. "C’est interdit par la législation en vigueur. Aucune non-participation pour des motifs financiers ne pourra être acceptée. Un élève ne pourra pas être exclu d’un séjour pédagogique pour des raisons pécuniaires", indique en effet Maxime Michiels.

Une école n’a pas non plus le droit de refuser de délivrer un diplôme ou une attestation de réussite à un élève pour des raisons liées au non-paiement de frais scolaires.

"Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer pour l’élève un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école. Aucun droit, direct ou indirect ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire", précise le chargé d’études.

Bon à savoir également, chaque école est tenue de fournir, avant le début de l’année scolaire ou au moment de l’inscription de l’élève, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation. Cette information, par écrit, doit renseigner un montant unique par rubrique qui se rapproche le plus possible de ce que sera la dépense réelle.