En cette période de covid, l’activité physique des jeunes est mise à mal. Des initiatives viennent des clubs, des fédérations sportives et depuis quelques jours les écoles aussi s’y mettent !

L’enseignement officiel via la FSWBE (Fédération sportive Wallonie-Bruxelles Enseignement) a en effet lancé un défi à son réseau : parcourir en un mois du 30 janvier à fin février, les 5021 km.

Des gros prix à la clé

"Concrètement, chaque inscription relayée via chaque établissement sera de deux euros financés via notre budget", lance Marc Evrard, le président de la FSWBE. "Le budget est de 12.000€ et des prix seront alors donnés au terme de l’épreuve. Une école pourrait alors recevoir jusque 1000 € de prix."

Mais pas question de dépenser cet argent de n’importe quelle façon. "Ce seront des bons chez nos partenaires pour l’achat de matériel sportif. Il faut savoir que chaque école nous verse une cotisation par enfant. Mais en 2020, le nombre d’activités que nous avons organisées était plus faible. C’est une façon aussi de rétrocéder cet argent en allant directement toucher les professeurs d’éducation physique et les élèves."

Stimuler l'activité physique en groupe

Parce que c’est justement ça qui est au centre des craintes du corps enseignant et des parents : l’activité physique des plus jeunes est en régression, restant interdite pour une grande partie en club et dans les écoles.

"C’est épouvantable de voir ça", continue ce grand-père. "La situation est clairement pénible pour ceux qui étaient sportifs."

L'objectif est d'initier une émulation collectif. L’initiative est en effet ouverte aux membres des établissements, aux professeurs, aux élèves du fondamental aux secondaires mais aussi à l’entourage des élèves. "C’est l’une des originalités. Aussi, les 5021 km peuvent être parcourus en marchant, en courant ou à vélo. Ca paraît énorme mais plus il y a de participants, plus c’est facilement atteignable."

Un joli succès

Lancé il y a quelques jours, le challenge rencontre déjà un énorme succès. "Ce mardi matin, on était déjà à 85 écoles participantes. On va peut-être dépasser les 150 au final avec des milliers de participants. L’ampleur du succès a dépassé nos espérances. On ne s’attendait pas à ça."

Ce succès a d’ailleurs dépassé le cadre strict de l’enseignement officiel. "Les autres réseaux d’écoles nous ont contactés pour y participer. Il y a aussi un peu de solidarité et d’ouverture d’esprit."

La fin des inscriptions est prévue le 30 janvier. Toutes les informations ici : https://prod.chronorace.be/VirtualChallenge/Ecoles/ChallengeFSWBE.aspx?chal=34