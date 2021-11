De 620 à 65 euros selon la destination : les voyages à deux vitesses d’une école dénoncés par une famille.

En théorie, l’accès à l’enseignement est censé être gratuit dans notre pays. C’est la Constitution qui le dit, ainsi que de nombreux textes nationaux et internationaux comme la Déclaration des droits de l’enfant. Encore faut-il pouvoir s’entendre sur ce qu’on entend par gratuité, car dans les faits, si les écoles ne peuvent pas conditionner une inscription au payement d’un minerval, les parents d’élèves doivent trop souvent dépenser des sommes importantes, pour permettre à leurs enfants de vivre une scolarité "normale" jusqu’à leur sortie de secondaire.

Une famille qui souhaite rester anonyme et dont les enfants sont scolarisés en secondaire à l’Institut de la Providence de Wavre se retrouve avec des dettes importantes auprès de l’établissement en raison notamment de l’obligation de participer à des voyages scolaires (qui est pourtant interdite, voir ci-contre) et des listes de livres pédagogiques présentés comme indispensables et dépassant parfois plusieurs centaines d’euros.

Celle-ci dénonce également des pressions de la part de l’école pour obtenir un remboursement de certains frais. "On a souhaité inscrire notre ado à un voyage à l’étranger mais l’école nous a dit que ce n’était pas possible en raison d’une dette. En plus, l’école a envoyé une communication publique à tous les élèves dont les parents étaient endettés, avec leurs professeurs en copie. De ce fait, les difficultés financières des familles ont été exposées au grand jour à tous les autres enfants concernés par le refus", explique le papa de l’ado.

Selon lui, l’école a également fait pression sur la famille en la menaçant de ne pas octroyer d’attestation de réussite en cas de non-payement des dettes, "malgré les multiples demandes de régularisation effectuées par la famille".

(...)