Expliquer les risques à ses enfants sans les affoler, c’est tout un art. Et en cette période où on parle du coronavirus partout, il est nécessaire de les informer eux aussi.

Rassurer, prévenir, expliquer. Les enfants comprennent bien qu’il y a quelque chose de différent qui se passe autour d’eux depuis quelques semaines. Les salles de spectacle annulent leurs représentations les unes après les autres, en ce compris les spectacles pour enfants. Comment leur dire qu’on n’ira pas voir Petit Loup finalement, alors qu’ils attendent cela depuis Noël ? Pourquoi doivent-ils se laver les mains bien plus que d’habitude et pourquoi certaines personnes commencent à porter des masques ? Il faut bien leur expliquer ce qui se passe à cause du coronavirus, sans les affoler mais sans leur mentir aussi.

Le juste milieu

Tout d’abord, il faut pouvoir expliquer la situation de manière plutôt factuelle : un virus, c’est quelque chose qu’on ne voit pas mais qui peut rendre tout le monde malade s’il se transmet. Pour qu’il ne se transmette pas il ne faut plus faire de bisous aux copains et bien se laver les mains souvent. Ensuite, il faut trouver le juste milieu dans ce qu’on va leur expliquer. Il faut éviter de dramatiser la situation : oui, il peut encore jouer avec ses amis et aller à l’école. Oui il y a des gens qui tombent malades mais beaucoup guérissent.

Mais il est également nécessaire de faire prendre conscience qu’il s’agit là de quelque chose de sérieux et ne pas minimiser la situation. L’enfant sent que les adultes sont inquiets. Si ce n’est pas à la maison, peut-être à l’école ou via les activités extrascolaires. De toute façon, les enfants parlent entre eux donc l’inquiétude des adultes finira bien par titiller l’intérêt des plus jeunes. Ils ont besoin de comprendre ce qu’est la maladie : on tousse, on a de la fièvre, etc. Et qu’elle se répand vite, ce qui est différent de d’habitude et qu’elle est dangereuse pour certaines personnes mais pas pour tout le monde.

Pour le rassurer, on peut lui dire qu’on peut en guérir, que les gens ont été malades et confinés mais beaucoup ne le sont plus et que des médecins sont en train de trouver des traitements pour le soigner. Il est également important de pouvoir écouter ce que l’enfant connaît de la situation, a entendu des copains et ce qu’il en comprend. Partir de ce qu’il sait ou de ce qu’il en pense pour désamorcer les peurs et expliquer la situation. Il faut pouvoir appréhender ses interrogations et ses craintes et lui expliquer ce qu’on en connaît. Cela peut également être l’occasion d’éveiller son intérêt pour les sciences ou le corps humain par exemple.

Comment protéger les enfants ?

Le coronavirus a l’air d’épargner les plus jeunes qui semblent moins infectés et chez qui aucun cas de décès n’est à déplorer. Toutefois, des précautions doivent être prises pour les protéger eux aussi. Si le virus a l’air d’être principalement dangereux pour les personnes âgées, il est nécessaire de faire prendre conscience aux enfants que n’importe qui peut être vecteur de sa propagation. Pour y venir à bout, des mesures d’hygiène de base doivent donc être renforcées, aussi bien pour les parents que pour les enfants.

Le conseil principal est de se laver les mains plus souvent que d’habitude et de manière plus consciencieuse. Les spécialistes conseillent de se laver les mains à l’eau savonneuse dans les moindres recoins et pour une période de 20 à 30 secondes. En effet, plus on frotte, plus on enlève les saletés qui peuvent s’y trouver. Pour rendre la chose plus ludique pour les enfants, il existe des petites musiques de 20 à 30 secondes sur lesquelles ils peuvent se laver les mains. Il est également nécessaire de les laver le plus souvent possible : avant et après les repas, lorsqu’on a toussé, qu’on s’est mouché, avant et après avoir pris les transports en commun, par exemple.

On prendra aussi l’habitude d’éternuer dans son coude, plutôt que dans ses mains, pour éviter de transmettre ensuite quoi que ce soit lorsqu’on touche quelque chose. Sans oublier de préférer des mouchoirs jetables à ceux en tissu. Du bon sens qui s’applique également aux adultes. Finalement, lorsque les bonnes habitudes sont prises, l’enfant pe