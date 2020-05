Plus de 50 % des enfants de sixième primaire sont retournés en classe lundi.

Lundi matin, les élèves de sixième primaire et de dernière année de secondaire ont retrouvé le chemin de l’école. Ce retour en classe, redouté par certains parents et vivement souhaité par de nombreux autres, a donné lieu à d’intenses scènes d’euphorie un peu partout sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les élèves étant privés de contacts physiques avec leurs copains et instituteurs depuis deux mois, les retrouvailles de ce lundi n’en ont été que plus joyeuses, et les enseignants étaient ravis pour la plupart de reprendre le travail.

"C’est gai de revoir les copains. On a beaucoup rigolé aujourd’hui", raconte Maël, 11 ans.

"J’avais hâte de revoir mes copains, de m’assurer que tout allait bien pour eux. Je suis contente d’être retournée à l’école et je continuerai à y aller jusqu’à la fin de l’année", abonde Chiara, 11 ans également.

