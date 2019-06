Avec les mois d’été arrivent les grandes vacances. Des vacances qui riment avec stages pour la plupart des enfants. Alors que de nombreux parents doivent encore réserver les activités qui occuperont leurs bambins, de nombreuses questions se posent : quel type de stage ? Combien de temps ? À quel prix ?

Les enfants sont toujours plus nombreux à fréquenter des stages durant les grandes vacances : 74 % des parents y ont recours contre 60 % selon l’enquête menée par la Ligue des familles en 2012. La majorité des parents occupent ainsi leurs enfants entre 2 et 4 semaines, tandis que 6 % des répondants signalent des stages de 6 semaines ou plus. Les parents qui évitent les stages sont ceux dont les enfants vont à la crèche, ceux pour qui le prix est problématique et ceux qui se débrouillent en prenant congé ou en ayant recours à des membres de leur famille.

C’est une constante dans les enquêtes de la Ligue des familles sur l’accueil extrascolaire : qu’il s’agisse de garderies, des activités du mercredi après-midi ou des stages, les parents indiquent que leur priorité est l’amusement des enfants. Des options comme l’apprentissage ou l’acquisition de nouvelles compétences arrivent dans un second temps, tandis que la mixité socio-culturelle ou l’aspect inclusif entrent rarement en ligne de compte.

(...)