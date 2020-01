Depuis environ cinq ans, un certain nombre d’écoles de la région bruxelloise (Molenbeek, Schaerbeek et Anderlecht en tête) font face à un nouveau public scolaire : les Doms.

Cette minorité originaire du Moyen-Orient (Syrie, Liban, Égypte et Palestine essentiellement) est apparentée à la communauté formée par les Roms d’Europe avec qui elle partage un certain nombre de caractéristiques comme de présenter une méfiance envers les institutions et de ne pas accorder beaucoup de crédit à l’école.

(...)